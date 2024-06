Désencombrement/ Sonko à Colobane : Les ambulants républicains parlent d’une distraction et d’un « déplacement inopportun »

Monsieur Ousmane Sonko, manifestement surpris par la vigueur de la réaction de nos parlementaires et désavoué par l’écrasante majorité de l’opinion nationale et internationale, cherche des contrefeux populistes à travers une descente à Colobane et à la plage Anse Bernard pour, dit il, délivrer un message du Président de la République.





Après avoir pris connaissance de la sortie du premier ministre qui envisage une descente à Colobane dans le cadre des déguerpissements ces derniers jours, le rassemblement national des ambulants républicains tient « à faire informer l’opinion et aux marchands ambulants dont les biens ont été détruits avec une brutalité arrogante et méchante à la veille et au lendemain de la fête de Tabaski à Keur Massar, à Golf Sud aux Parcelles Assainies et dans plusieurs collectivités territoriales sur un certain nombre de points.







Selon le Rassemblement national des marchands ambulants républicains, « Ousmane Sonko essaie de faire croire que le gouvernement n’a fait que constater les dégâts et se décharge avec ingratitude sur les collectivités territoriales ». Or, précise le collectif, « il s’agit bien d’une initiative du gouvernement a travers une circulaire adressée à tous les gouverneurs de région, sous le numéro 00331717/MINTSP/SP en date du 07 mai 2024, signée par le ministre de l’intérieur lui-même ». Dans son communiqué, le rassemblement national des ambulants républicains que dans ladite circulaire, le ministre de l’intérieur invite les gouverneurs de région « à initier des actions de désencombrement,(…) de ramener les marchés à leurs limites primitives, de veiller à la non occupation des espaces libérés...» Le rassemblement national des ambulants républicains, dans son communiqué, considère « qu’Ousmane Sonko dans son post veut faire savoir que le ministre de l’intérieur ne fait plus partie du gouvernement et les gouverneurs ne sont plus des délégués du Président de la République et représentants de tous les ministres ».