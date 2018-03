Des tracasseries inexplicables lors des audiences du Procès d’Imam Alioune Ndao et Cie ! (Bamba Ndiaye)

Les audiences du procès d’imam Alioune Badara Ndao et Cie enregistrent des records d’affluence, en dépit des renvois successifs et des tracasseries policières inexplicables. Il est vrai qu’il est rare, dans l’histoire judiciaire du pays, de voir un procès où sont impliquant quelque 32 prévenus. La salle N°4 du tribunal n’arrive pas à contenir toute la foule qui voudrait assister aux audiences. C’est ainsi qu’après avoir atteint les limites de ses capacités, on ferme la salle et le reste de la troupe fait le pied de grue, guettant la moindre occasion pour se trouver une place dans l’enceinte de la dite salle. On note, néanmoins, une discipline rigoureuse, tant au niveau de ceux qui sont dans la salle, qu’à celui de ceux qui sont dehors et qui attendent la fin de l’audience pour s’enquérir de la situation à chaud. Comparé aux procès des politiciens, notamment ceux de Karim Wade et de Khalifa Sall, le procès d’Imam Alioune Ndao et Cie est plutôt calme. Personne n’a été renvoyé de l’audience pour indiscipline ou trouble à l’audience. Cela est dû certainement au fait que cette dernière assistance est composée, pour la plupart, d’islamistes sérieux et rigoureux, rompus à la discipline de groupe.



Cette différence fondamentale de comportements entre politiciens et islamistes, explique-t-elle les moult tracasseries policières auxquelles le public du procès d’imam Alioune Badara Ndao et Cie est soumis ?



Certains disent qu’on cherche délibérément à les provoquer pour les pousser à commettre des gaffes, qui pourraient justifier l’interdiction des audiences publiques ! En tout état de cause, j’estime que les organisations des droits de l’homme et de la société civile, devraient se lever pour dénoncer vigoureusement ces comportements et agissements anti démocratiques, pratiqués sur d’innocent citoyens qui aspirent à jouir de tous leurs droits.



Nous osons en tout cas, espérer que de tels exactions et actes d’intimidation ne se répéteront plus lors de l’audience du 09 avril 2018 et des autres audiences à venir.



A bon entendeur, salut !







Mamadou Bamba Diane



Ancien Ministre



Membre du Comité Exécutif du Grand Parti