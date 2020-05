Des membres de son personnel testés positifs à la Cocid-19 dont un décès, l’Institut Pasteur de Dakar présente ses condoléances, encourage ses travailleurs et renouvelle son engagement dans la lutte.

Faisant suite à l’information parue dans la presse d’aujourd’hui, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) porte à la connaissance des populations sénégalaises, que des collaborateurs ou membres de son personnel ont été testés positifs à la Covid-19 et un cas de décès a été constaté. En cette douloureuse circonstance, l’IPD présente ses condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble des personnes ayant perdu un proche du fait de cette épidémie de Covid 19.



A l’instar des 3348 cas déclarés positifs au Covid 19, les membres du personnel de l’IPD ainsi que leurs familles, à quelque niveau qu’ils soient, sont confrontés aux mêmes contraintes, risques et réalités de vie que tous les Sénégalais avec qui ils partagent le même cadre de vie et les mêmes préoccupations. Le virus n’épargne personne.



L’Institut Pasteur de Dakar et tout son personnel restent mobilisés aux cotés des autorités et des populations pour lutter contre cette épidémie et invite tous les Sénégalais à redoubler de vigilance et à respecter les mesures de prévention.







L’Administrateur Général