Des fauteuils roulants offerts aux personnes Handicapées qui lancent un appel

Le ministre de la santé et de l’action sociale a présidé ce matin une cérémonie de réception de 540 fauteuils roulants, qui marque la première phase du don de 1000 fauteuils roulants offerts gracieusement par LDS Charities, en partenariat avec la DAHW.



Un don qui va contribuer à la satisfaction des besoins des personnes handicapées en fauteuils roulants et faciliter en même temps leur réadaptation fonctionnelle.



Mr le ministre de rappeler que « ce don est en phase avec la vision du Chef de l'État affirmée dans le PSE et dont l'axe 2 vise un développement inclusif par le renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables au rang desquels figurent les personnes handicapées » avant de rappeler que de 2012 à 2018, dans le cadre de la promotion de l'accès des personnes handicapées à l'appareillage et aux services de réadaptation fonctionnelle, le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC) a distribué gratuitement 4.920 appareils orthopédiques, aides techniques et produits essentiels constitués de cannes, béquilles, lunettes, fauteuils roulants et crèmes solaires.