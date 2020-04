Dernière minute / Covid-19 à Touba : Le commerçant du marché Ocass évacué sur Dakar suite à...

Plus qu'un malade à coronavirus au niveau du centre de santé de Darou Marnane à Touba. Pour cause, Dakaractu révèle que le commerçant de 55 ans officiant au marché Ocass vient d'être transféré sur Dakar.

Son état de santé, serait-il sujet à des complications ? Nous reviendrons pour apporter une réponse sur cet aspect .



Au moment où ces lignes sont écrites, par conséquent, il n'y a plus que la dame, internée depuis près de deux semaines qui est sous traitement sur place, sa fille ayant été libérée ce dimanche.



D'ailleurs, le personnel a bon espoir que la dame , en question, soit déclarée négative dès demain. Affaire à suivre...