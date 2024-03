Dernière minute : Amadou Bâ suspend sa campagne pour une urgence à Dakar

À Tivaouane, le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Bâ a annoncé qu’il va se rendre à Dakar pour une urgence. « Je dois me rendre à Dakar mais tout le dispositif reste ici à Tivaoune. Mais le cortège et tous les gens qui m’accompagnent pour cette campagne m’attendront ici à Tivaoune parce que je compte revenir ce soir même pour poursuivre ma campagne électorale » a fait savoir Amadou Bâ en plein meeting à Tivaouane. Il était prévu, les étapes de Kebemer, Louga et Saint-Louis après celle de Tivaouane.