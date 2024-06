Derniere journée Ligue 1 : Le Casa Sports et Diambars relégués en Ligue 2 !

La saison 2023/2024 de Ligue 1 sénégalaise s'est achevée ce samedi avec son lot de surprises. Deux équipes historiques du championnat, le Casa Sports et les Diambars, ont malheureusement été reléguées en Ligue 2. Pour le Casa Sports, l’un des géants du football sénégalais, cette descente est un véritable séisme !



Malgré leur victoire 1-0 face à l'US Ouakam, les Verts terminent avant-derniers du classement général avec 27 points, juste devant les Diambars qui ont également perdu leur place dans l'élite. Les Diambars, qui luttaient également pour leur maintien, se sont inclinés 2-0 face à Génération Foot, une équipe qui était également menacée par la relégation.



De son côté, l'AS Pikine a clôturé sa décevante saison par une défaite 2-1 face au Jamono de Fatick, qui termine 6e du championnat. Dans les autres rencontres, les champions en titre, Teungueth FC, ont partagé les points 0-0 avec le Stade de Mbour, tout comme la Sonacos et Guédiawaye FC (0-0.)



Enfin, le Jaraaf de Dakar s'est imposé 2-1 face à la Linguère grâce à des buts d'Issaga Kane et Souleymane Cissé. Cette dernière journée de L1 n’a pas été très prolifique avec seulement neuf (9) buts inscrits sur les sept (7) rencontres.