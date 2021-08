Derklé-Dieuppeul : Babacar Sadikh Bèye attaque sans gants le maire Cheikh Guèye et l’invite à rendre compte de sa gestion.

À quelques mois des élections locales 2022, l’Alliance Pour la République (APR) de la commune de Dieuppeul-Derklé nomme un nouveau coordonnateur en la personne de Babacar Sadikh Bèye, Directeur Général du Port Autonome de Dakar et non moins responsable politique du parti dans la commune.



Réunis ce matin, en présence du coordonnateur sortant, Monsieur Pape Mamadou Ba, les membres de l’Alliance Pour la République de la commune Dieuppeul-Derklé avec la responsable des femmes, Madame Awa Youm, ont pris l’entière responsabilité d’accompagner le nouveau leader de la coordination pour une belle victoire au soir du 23 Janvier 2022.



Le coordonnateur sortant qui dit être très fier de cette décision, qualifie son successeur d’homme compétent. « Ababacar est un homme de défi, et je dis et je répète, le crédo c’est de travailler autour de la commune », a-t-il soutenu.



Le nouveau coordonnateur, Ababacar Bèye, a profité de l’occasion pour lancer un appel à toute la coalition de Benno Bokk Yakaar pour accomplir la mission du Président de la République Macky Sall. « J’appelle toutes les forces vives de la commune à ravailler ensemble pour le bien de la commune », a-t-il confié. Ababacar Bèye terminera ses propos en interpellant l'actuel Maire de la commune de Dieuppeul-Derklé. « Il doit nous édifier sur les comptes, et il doit faire attention avec ses paroles car le maire est en train de nous attaquer concernant le transfert des votants », a dit le responsable politique.



Pour rappel, l’actuel Maire de la commune Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye avait porté des accusations visant le DG du Port...