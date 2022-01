Derby Sénégal vs Guinée / Augustin Senghor calme le jeu : « Que le meilleur gagne, le second suivra derrière... »

Le derby prévu le vendredi 14 janvier entre le Sénégal et la Guinée, dans le groupe B de la CAN 2022, est déjà très attendu. Une forte attente sous-tendue par une tension que préfère relativiser le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Face à la presse, ce mardi après-midi, depuis le Tagidor Garden où se trouve les sélections du Sénégal et de la Guinée, il a appelé à l'apaisement et à la sérénité.



D'après lui, la vérité devra sortir du terrain dans un fair-play total : "Que le meilleur gagne le second suivra derrière..." En conférence de presse d'après-match contre le Malawi, Kaba Diawara en charge de la sélection guinéenne avait déclaré que le Sénégal avait été avantagé par l'arbitre, contre le Zimbabwe...