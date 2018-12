Dépôt de candidatures et de parrainages au Conseil constitutionnel : Le processus expliqué par un mandataire

Depuis le mardi 11 décembre à minuit, les différents candidats à la présidentielle se succèdent au greffe du Conseil constitutionnel pour faire certifier leurs parrainages. Un exercice somme toute difficile eu égard aux exigences qu'ils impliquent. Pourtant tout ce que l'opinion publique a vu jusque là, ce sont des empoignades, des querelles de borne fontaine auxquelles les politiciens se livrent devant le siège du Conseil constitutionnel. Mais la partie cachée qui est plus intéressante, et qui risque de mettre un terme aux rêves ou fantasmes des uns et des autres, est ignorée du grand public. Dakaractu a demandé à un des plénipotentiaires de lever le secret sur le processus accompagnant les dépôts de candidature.