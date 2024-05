Déplacements au Mali et Burkina Faso: BDF a quitté Dakar, ce jeudi matin

Dans le cadre de la poursuite de ses visites dans les pays de la sous-région Ouest-africaine, le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté, ce jeudi 30 mai 2024, Dakar pour se rendre à Bamako et à Ouagadougou. Selon la note de la Présidence de la République, ces visites au Mali et au Burkina Faso s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme.