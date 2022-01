Département de Podor : BBY conserve son leadership dans les communes de Méri, Boké Dialloubé et Ndioum.

Les communes de Méri et Boké Dialloubé dans le département de Podor ont pu résister à la vague de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal dans cette partie du territoire national.



En effet, le maire sortant de la commune de Boké Dialloubé, Abdoulaye Daouda Diallo, non moins ministre des finances a pu conserver son fauteuil de maire avec des chiffres records de 9.819 voix, soit 82,04% devant la coalition Wallu Sénégal qui vient en deuxième position avec 2.150 voix, soit 17,96% des suffrages exprimés.



Dans la commune de Meri aussi, le maire sortant Aboubacry Sow, non moins directeur général de la SAED, a obtenu un score à la soviétique de 93% devant la coalition Wallu Sénégal, le parti IPD de Ibrahima Abou Nguette et la coalition Yewwi Askan Wi.



Dans la commune de Ndioum également, le maire sortant Cheikh Oumar Hanne, non moins ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu conserver son fauteuil de maire de la commune de Ndioum avec 4.994 voix contre 1.328 pour la coalition Bunt Bi.



Des chiffres records qui réconfortent la position de la mouvance présidentielle dans cette partie du Fouta comme dans la commune des Agnams où le député maire Farba Ngom a fait un carton plein...