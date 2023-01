Département de Kaolack/ Thiaré: Une dame âgée de 32 ans se donne la mort en se jetant dans un puits

Les populations de la commune de Thiaré (dans le département de Kaolack) sont plongées dans la tristesse et dans la plus grande consternation. En effet, dans la nuit du mardi au mercredi, une dame du nom de Awa Sall âgée de 32 ans et mère de 3 enfants, s'est jetée dans un puits au village de Keur Sëtt Diop. Souffrant d'une déficience mentale, la victime a escaladé nuitamment le mur de la maison familiale pendant que tout le monde dormait pour aller tout simplement se jeter dans un puits. La brutalité de la chute lui a été malheureusement fatale. Elle est originaire de Médina Ndawène (commune de Thiaré où parents et proches font le deuil. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack...