Départ de Liverpool et Ballon d'or 2022 : Patrick Vieira coache Sadio Mané.

C'est un Patrick Vieira très relaxe en vacances à Saly Portudal sur la Petite côte qui a répondu aux questions de nos envoyés spéciaux dans le trophée Tour de la Can. Selon le manager de Crystal Palace, Sadio Mané mérite plus de considération dans son club du fait de ses performances. L'ancien capitaine des Gunners d'Arsenal estime que la dernière décision de partir ou pas de Liverpool lui revient.

Toutefois, il croit dur comme fer que le meilleur joueur de la Can doit pouvoir remporter le ballon d'or.