Démonstration de force à Kaolack : Me Nafissatou Diop offre une ambulance médicalisée aux candidats de Bby et balise le terrain vers le sacre.

La responsable politique de l'Apr à Kaolack, Maître Nafissatou Diop a organisé un méga-meeting au profit des deux candidats de Benno Bokk Yakaar, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



La notaire a ainsi réussi une véritable démonstration de force en mobilisant ses militants et sympathisants pour la victoire de leur coalition Benno Bokk Yaakaar.



Et cerise sur le gâteau, Me Diop a mis à la disposition des deux candidats une ambulance médicalisée flambant neuve avant de préciser que la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar est la seule liste validée par le président de la République Macky Sall et qu'il n'existe aucune autre liste parallèle. Ce qui constitue un premier jet par rapport à l'engagement de la responsable politique auprès des candidats de Benno Bokk Yakaar à Kaolack.



Le méga-meeting a également enregistré la présence des autres ténors de cette coalition qui ont tous prédit la défaite de l'opposition dans cette partie du pays...