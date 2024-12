Démission de Barthélémy de la mairie de Dakar : l’ATEL dénonce « une forfaiture » et exprime sa solidarité à Dias-fils

L'Alliance pour la Transparence, l'Équité et les Libertés (ATEL) constate que le pouvoir Pastef vient de démettre « arbitrairement » Barthélémy Dias de ses fonctions de maire de la Ville de Dakar. Elle regrette que « depuis plusieurs années, Sonko et les responsables de Pastef ne cachaient pas leur animosité envers sa personne et leur farouche volonté de le déchoir d'un mandat librement donné par les électeurs de Dakar », lit-on sur le communiqué de l’ATEL qui estime qu’aujourd’hui « qu'ils ont pris le pouvoir et commencé leur entreprise de vengeance et de règlement de comptes avec Barthélémy Dias qui est l'une de leurs premières cibles ».







L'ATEL condamne avec la dernière énergie ce qu’elle considère comme « une forfaiture qui est la marque de fabrique du pouvoir Sonko-Diomaye, qui ne se réfère aux normes légales que pour mieux détourner leur esprit et les mettre au service d'un revanchisme du plus mauvais aloi ».







L'ATEL exprime sa solidarité fraternelle avec Barthelemy Dias et l'ensemble des responsables de la plate-forme Taxawu Senegaal face à cette spoliation illégale opérée par un pouvoir incompétent et antidémocratique. L'ATEL invite toutes les forces démocratiques à la mobilisation et à la résistance pour faire face à l’autoritarisme et à la dictature, et défendre victorieusement l'État de droit et les libertés.