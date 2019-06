Démission de Aliou Sall : Le personnel de la CDC manifeste son désaccord.

En rendant sa démission hier, le maire de Guédiawaye a suscité la réaction de certains de ses soutiens. Parmi eux, le personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a tenu à faire une déclaration ce matin pour manifester son désaccord sur la décision de leur ex directeur.



C'est donc par la voix de son porte-parole que le personnel, compte tenu de l'instauration de la confiance, la modernisation de la CDC, l'amélioration du niveau des ressources et le développement de grands projets sous la houlette de Aliou Sall, estime être en déphasage avec tout ce qui est lié à cette démission et lui confirme son soutien.



Cependant, la Caisse n’arrête pas de fonctionner. Le travail continue avec la même rigueur et les mêmes objectifs de réussite sous la houlette du Secrétaire général Cheikh Déthialaw Seck qui arrive l’intérim conformément à la loi qui en cas d’absence du directeur dirige le travail.