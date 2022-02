Demi-finale Sénégal vs Burkina : Les Lions à l'assaut des Étalons pour une finale historique !

Plus que quelques heures et on sera fixé sur le match de demi-finale qui va mettre aux prises le Sénégal et le Burkina Faso ce mercredi après-midi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (19h00 GMT). Une demi-finale inédite pour une qualification en finale qui pourrait s'avérer exceptionnelle pour les deux sélections en lice.



Deux équipes qui ont principalement deux points communs dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique de football, les deux n'ont jamais remporté le trophée. Mieux encore, Lions et Étalons ont déjà perdu une finale, respectivement en 2002 et en 2013. De quoi relever davantage le niveau de cette belle affiche.



Prenant le cas du Sénégal, il est évident que ce serait une grande première si Aliou Cissé réussissait la prouesse d'amener les Lions en finale pour la deuxième fois d'affilée après l'édition malheureuse de 2019, en Egypte.



Cette fois-ci, seule la victoire sera belle pour les Sénégalais qui voient en cette édition, l'occasion ou jamais de vaincre le signe indien sur le continent africain.



De l'autre côté, le Burkina a été finaliste de la CAN en 2013, en Afrique du Sud (Johannesburg). À l'époque les Super Eagles du Nigeria avaient réussi à tirer leur épingle du jeu, remportant la finale sur la marque d'un but à zéro (1-0.)



Avec cette deuxième chance qui se présente devant eux, les Étalons vont assurément vouloir saisir cette chance quasi unique de se hisser en finale et pourquoi pas être sacrés champions d'Afrique.



Un baume aux coeurs des burkinabè qui auraient une bouffée d'oxygène dans un pays ébranlé par le coup d'Etat récemment orchestré et surtout l'insécurité et l'instabilité instaurées par la menace djihadiste.