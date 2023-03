Démenti sur ce qui serait une prétendue investiture d'Alioune Sarr à Samel : La section progressiste de Ngoundiane remonte les bretelles au maire de Notto Diobass

Comment peut-on investir un absent ? Est ce que, Alioune Sarr serait en train de s'enliser sous les roues du carrosse du désespoir ? Pourquoi les titres de journaux affabulateurs ? Comment quelqu’un qui a été démenti par le responsable des jeunes de sa propre section, Ismaïla Dione à Notto Diobass peut-il prétendre à une investiture imaginaire dans une localité majoritairement acquise à la cause de Mbaye Dione ? Telles sont les interrogations de la section des jeunes de l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) à Ngoundiane dans un communiqué parvenu à Dakaractu suite à ce qui serait, par voie de presse, une prétendue investiture d'Alioune Sarr au village de Samel. "Le maire de Notto Diobass avait programmé une visite à Samel, un village dans la commune de Ngoundiane, le dimanche 12 mars 2023. Mais, le constat est qu’il n’a pas osé y mettre les pieds le jour de l’événement. Car, étant bien conscient de la position incontestable qu’a son camarade de même parti, Mbaye Dione, dans sa commune", fait remarquer le communiqué.



Pour les jeunes de la section de l'AFP à Ngoundiane, Alioune Sarr aurait fui l’humiliation qui l’attendait ardemment dans cette localité. Pis, poursuit la note," Alioune Sarr, démenti par sa propre section communale de Notto Diobass était supposé venir désespérément chercher refuge dans la Commune de Ngoundiane". Toujours selon le document, le maire Notto diobass qui serait tout bonnement "animé par la peur de l’humiliation a fini par envoyer une petite délégation pour maquiller sa quête de titres de journaux affabulateurs".





Selon la note, " Ngoundiane dit NON à Alioune SARR et réaffirme son engagement auprès de son infatigable fils, Mbaye Dione qui s’est donné corps et âme pour faire de sa commune ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Son leadership dans la région n’est plus à démontrer, comme en atteste le succès éclatant à l’Assemblée générale de la coordination régionale de l’Afp tenue à Niakhène le 25 février 2023".





Membre fondateur de l’AFP, Mbaye Dione, tout premier secrétaire général du Mouvement national des Jeunes Progressistes, a toujours été à l’avant-garde de tous les combats pour une conquête démocratique du pouvoir. " Des locales de 2009 aux législatives de 2022, le maire Mbaye Dione a gagné, dans la commune de Ngoundiane, toutes les élections avec un score de plus de 60%. Les scores honorables dont il est crédité, que ce soit sous la bannière de l’AFP ou dans le cadre de Benno Siggil Senegaal (BSS) puis de Benno Bokk Yakaar (BBY), témoignent de la maturité politique d’un homme en phase avec les orientations stratégiques de sa formation politique et avec les aspirations légitimes du peuple sénégalais en général, des populations de Ngoundiane en particulier à un bien-être", a précisé le document. Qui signale que " c’est tout à fait le contraire d'Alioune Sarr qui n’a jamais gagné sans coalition une élection à plus de 50% dans la commune de Notto Diobass. La seule fois où il est parti à des élections sous les couleurs de l’AFP, à la présidentielle de 2012, il a été battu à plate couture par le candidat du Rewmi, alors que Mbaye Dione avait fait gagner à Ngoundiane pour le candidat Moustapha Niasse à 61%".



D'après la note, Mbaye Dione n'a jamais cessé de répondre aux attentes de ses populations qui lui sont restées fidèles depuis qu'il est à la tête de sa municipalité. "Que vaut un homme politique si ce n’est être au service de son pays et de son peuple ? Ses performances électorales difficilement non égalées sont la manifestation authentique d’une prise de position à sa faveur, décidée en pleine connaissance de cause par l’écrasante majorité de la population de Ngoundiane qui par le vote populaire lui témoigne à la fois confiance et reconnaissance", affirme la note.