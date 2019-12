Demba Ba sur sa relation avec le coach Cissé : « Aliou n’aime pas les fortes personnalités… »

Invité de l’émission les « Maitres du jeu » sur la Tfm, l’ancien international Sénégalais, Demba Ba (34 ans) est revenu sur sa relation « tendue » avec le sélectionneur national Aliou Cissé. L’ancien buteur de Newcastle et Chelsea qui tape désormais le cuir dans le club Turc de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, a livré ses impressions sur la question, évoquant un problème d’ego qui pousserait le coach Aliou Cissé à se séparer de joueurs à fort caractère, lui y compris « J’ai la conviction qu’Aliou n’aime pas les fortes personnalités. Après il y’a d’autres choses aussi qui se passent dans le football et qui ne sont pas au vu et au su de tout le monde. C’est des choses qui sont un peu cachées dans le football. Mais, je pense que ma personnalité a joué un rôle dans tout cela… Aliou s’est séparé de beaucoup de joueurs qui avaient de la forte personnalité. Après il fait ses choix, par moment il y avait un peu d’incohérence, mais on les accepte… » La véritable raison qui a poussé Cissé à se passer de Demba ? Ceci reste la forte conviction de l’ancien pensionnaire de la « Tanière » qui en garde toujours un souvenir vivace.

Demba Ba qui garde un œil attentif sur les performances des « Lions » du Sénégal s’est dit déçu de la finale de la CAN 2019 perdue contre l’Algérie (1-0.) Loin de remettre en question le travail abattu par Aliou Cissé, il estime que : « Je pense que n’importe quel autre sélectionneur que moi j’ai connu en équipe nationale, s’il avait eu cette équipe-là, il aurait fait quelque chose de bien. L’actuelle génération est juste exceptionnelle. En termes de valeur financière, c’est peut-être l’équipe la plus cher de l’histoire du Sénégal. » Au crépuscule de sa carrière, le natif de Sévres (France) envisage de rester dans le domaine sportif, à la fin de sa carrière de joueur. Mais pas forcément en tant qu’entraineur, précisera t-til…