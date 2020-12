Demba Ba « Attaquant » acharné du racisme dans le football…

La réaction de l’international Sénégalais, Demba Ba (35 ans), hier lors des incidents survenus au parc des princes, a été remarquable. Accusé de propos racistes envers Pierre Webo, l’entraîneur adjoint d’Istanbul BB, le 4ème arbitre, a été vigoureusement réprimandé par le joueur Sénégalais.



Une confrontation qui a fait le tour de la toile avec comme fait inédit en Ligue des champions l’arrêt d’un match suite à un incident du genre. Et, surtout grâce à la solidarité des joueurs qui ont tous quitté la pelouse en guise de désapprobation. La seule manière de lutter efficacement contre le racisme, sur le terrain et par les joueurs en première ligne.



Le mettant ouvertement devant le fait accompli, Demba Ba demandera au roumain Sébastian Coltescu pourquoi, il avait utilisé le terme « Negro » en désignant Webo ? Malgré les tentatives maladroites du mis en cause, l’ancien attaquant de Chelsea qui s’est toujours distingué dans la lutte contre le racisme, ne lui laissera aucun répit. D’ailleurs, il sera imité par les autres acteurs dont Kylian Mbappé et Neymar qui ont montré leur désaccord.



Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Demba Ba est confronté directement ou indirectement à une affaire de racisme. En 2011, alors qu'il évoluait à West Ham, il avait été visé par les insultes d'un supporter. Trois ans plus tard, il avait été la cible d’insultes racistes de la part de supporters de Liverpool. Et en 2018, en Chine, il avait dénoncé des injures racistes de la part d’un adversaire, qui avait écopé de six matches de suspension...