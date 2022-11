Démarrage des sessions plénières à l'assemblée nationale : Ousmane Guèye aux députés de la majorité. "Vous venez de prouver votre attachement à l'intérêt supérieur de votre pays".

L'examen de l'ordre du jour appelait à l'appréciation des considérations générales sur les sections relatives aux recettes et à la dette mais aussi à l'adoption des budgets des pouvoirs publics que sont la Présidence le HCCT, le CESE, la PRIMAITURE, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL, la COUR DES COMPTES et la COUR SUPRÊME.

Durant plus de 12 heures d'horloges ponctuées par des échanges et de débats d'ordre plus politiques que techniques, et souvent en dehors du format, et en déphasage du sujet, l'orientation, et le signal étaient très tôt donnés par l'opposition, dans une direction d'un vote négatif global.

C'est le lieu de noter avec fierté l'exposé limpide, pertinent et convaincant du Ministre des finances et du budget représentant le gouvernement. Il a démontré avec brio qu il avait le profil de l'emploi, tellement, les explications sur la dette ,sur les recettes , et sur la croissance, ont ont été déterminantes et ont pesé sur le vote .

Devant cette sortie qui a séduit et convaincu tous les députés arrimés bien sûr à leur posture républicaine et attachés à leur dignité de représentants du peuple, l'issue ne saurait être qu'un vote positif , c'est à dire l'adoption de toutes les propositions soumises à leur appréciation. C'est chose faite.

Malheureusement, les députés de l'opposition particulièrement ceux de YAW se sont encore illustrés par leur nihilisme récurrent, toujours hostile à toute initiative du Président de la République, quelque soit sa portée positive pour le Sénégal et les populations.

Ils ont voté contre les projections de recettes du pays, élément fondamental de note budget national.

Ils ont voté contre les possibilités de dettes pour faire face aux urgences de notre pays .

Ils ont voté contre tous les budgets des pouvoirs publics, même celui de l'assemblée nationale, d'une façon inconsciente ,par mimétisme, et pour respecter une consigne politique. Pourtant, ils continuent de se faire payer par le budget voté par leurs prédécesseurs

Au finish, l'assemblée nationale, de par les députés républicains, dotés de sens de patriotisme et de responsabilité, a voté l'ensemble des propositions soumises à leur attention. Au nom du peuple, vous venez de prouver votre attachement à l'intérêt supérieur de votre pays et vous venez de démontrer votre sens élevé de REPRÉSENTANT DU PEUPLE et surtout votre adhésion à la vision du Président de la République pour un Sénégal émergent et prospère.. VOUS INCARNEZ LA MAJORITÉ DE L'ESPOIR, et l'embellie de cette auguste assemblée.

Ousmane Guèye PCA CICES, responsable APR dans le département de Nioro du Rip.

C'était aussi une occasion historique, pour le peuple de tester le degré de maturité de nos députés et ĺa posture de leur patriotisme, face à de tels enjeux..