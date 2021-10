Démarrage de la saison 2021 - 2022 : La Ligue Pro envisage de reprendre au plus tard le 15 Novembre prochain.

La saison de football 2021 - 2022 devrait bientôt démarrer si l'on en croit, Papa Momar Lô, le chargé des compétitions et de la communication Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP.) Profitant de l'annonce du prochain symposium que compte organiser la Ligue Pro du 15 au 17 octobre 2021, il fera savoir que leur souhait est de démarrer les compétitions au plus tard le 15 Novembre prochain.



Une proposition qui pourrait être entérinée par le comité directeur de la fédération sénégalaise de football ce vendredi. Le Comex aura le dernier mot concernant l'harmonisation et la publication du calendrier des compétitions pour la nouvelle saison.