Démarrage de la L1 et de la L2 : Coup d’envoi ce week-end, le Casa Sport remet son titre en jeu…

Le championnat professionnel de football sénégalais va retrouver du rythme dès ce samedi 15 octobre avec des affiches programmées ce week-end par la Ligue sénégalaise de football (LSFP) dirigée par Djibril Wade. Eliminé aux barrages de la ligue africaine des champions, le Casa Sport vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière devant le Jaraaf et Génération Foot, remet son titre en jeu et entre en lice ce dimanche, au stade Aline Sitoe Diatta, contre le Cneps.



Avec une retransmission en direct d’au moins deux rencontres par journées, sur la 2stv (Pikine vs GF et Stade Mbour vs Guédiawaye FC), la Ligue Pro règle déjà un souci majeur à l’absence de visibilité et donc de potentiels sponsors. Si le président Djibril Wade espère relancer le partenariat avec StarTimes (6 milliards de FCFA sur dix ans) suite au contentieux avec Excaf, rien n’est encore gagné.



Sur le plan purement sportif, le Jaraaf de Dakar qui s’est attaché les services de l’ex entraîneur de Teungueth FC, Youssouph Dabo, entend reconquérir le titre et faire la loi sur la L1. Seulement, il faudra compter avec les Grenats de GF sans oublier l’AS Pikine et bien entendu le Casa.



Pour cette première journée de L1, le Jaraaf deuxième du dernier exercice affrontera ce samedi, à Iba Mar Diop, le promu, la Sonacos, championne de L2. Une belle affiche en plus de Dakar Sacré vs Diambars, TFC vs Douanes ou encore Pikine vs Génération Foot…



La ligue 2 sera également de la partie avec un prometteur DUC vs Wally Daan, ce samedi au stade Ibrahima Boye à partir de 17H00… Découvrez toutes les affiches de ce week-end.