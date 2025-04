Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure : la Gendarmerie frappe un grand coup à Dakar

Dans une opération coup de poing menée ce jeudi 11 avril 2025, la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale à Dakar a mis à nu un vaste réseau de trafic de drogue dure opérant entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali. C’est ce qu’indique un communiqué officiel du Haut-commandement de la Gendarmerie, lu par la rédaction de Dakaractu.







Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, que les autorités sécuritaires sénégalaises ont érigée en priorité stratégique. À travers cette action, la Gendarmerie renforce ses dispositifs pour garantir la sécurité des personnes et des biens.







Le coup de filet s’est soldé par l’arrestation de quatre (04) individus « fortement impliqués », selon les termes du communiqué. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Les éléments de preuve collectés accréditent leur participation active dans ce réseau transfrontalier.







L’opération a également permis de saisir une quantité impressionnante de stupéfiants : 72 tablettes de cocaïne représentant un poids total de 80 kg. Dix (10) véhicules ainsi qu’une somme en numéraire de 2 590 000 FCFA ont aussi été confisqués.