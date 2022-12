Démantèlement d'un Réseau de trafic de Passeports de Service: Le Ministère des Affaires étrangères annonce l'annulation de tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022.

Selon un communiqué lu à Dakaractu, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) a fait état de la découverte d'un réseau de trafic de passeports de service " sur la base de fausses qualités". Ce, suite à une enquête qui a été diligentée par ses services suivie par " l'arrestation des principaux mis en cause", a-t-on lu dans le communiqué.



Le MAESE a ainsi décidé " d'annuler tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022".



Ledit ministère demande ainsi " à tous les ayants-droit dont la qualité est établie, de se rapprocher de ses services pour se faire rétablir de nouveaux Passeports de Service".