Déguerpissement des habitants de Terme sud : Le ministre des Forces armées confirme la Comico dans ses droits.

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a donné ce jeudi sa position sur le déguerpissement des habitants de Terme Sud, un quartier où vivent des militaires à la retraite. Selon lui, il faut rendre à l’Armée sénégalaise l’hommage qu’elle mérite, non sans confirmer la Comico dans ses droits.



L’affaire du titre foncier n°1143/NGA, sis à Ouakam Terme Sud, opposant la Comico aux habitants de ce site, a été évoquée lors de la cérémonie d'ouverture, par le ministre des Forces Armées, du cours d'État-major, session 2020-2021.



En prenant la parole, Me Sidiki Kaba a d'emblée précisé que l’assiette foncière appartenait à la Coopérative militaire de construction,, qui doit loger les militaires en activité. Il était temps pour les militaires à la retraite de libérer leur logement, selon lui.



Si l’on en croit le ministre, qui se répète, « l'autorité a voulu récupérer les logements pour reloger les militaires en activité ». Il se demande à quoi sert de polémiquer sur la réaffectation de ces logements. Avant de conforter la décision prise par le Chef de l'État de reloger les 79 familles déguerpies.



Me Sidiki Kaba exige par ailleurs un « respect strict » de l'Armée nationale et de son Général, qui « exécute les missions du chef de l'Etat ». Le Sénégal, dit-il, est sous la menace terroriste et il faut une cohésion autour d l'armée « au lieu de s'attarder sur des débats puérils », selon le ministre des Forces Armées.