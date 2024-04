Déguerpissement à Grand Yoff : Certains marchands ambulants défient les autorités

La vie a repris son cours normal au marché de Grand-Yoff où l’occupation anarchique de la voirie publique a presque disparu, malgré quelques niches de résistance. En effet, des marchands ambulants, des étals et quelques tabliers ont osé défier les autorités municipales, 24h après l’opération de désencombrement qui s’est soldée par des affrontements entre forces de l’ordre et marchands.



L'opération a été initiée par la commune pour désengorger l’axe Grand Yoff-Patte d’oie jouxtant l’autoroute, où la circulation des piétons et automobilistes est toujours un parcours du combattant. Cependant, malgré l'interdiction, ces marchands ambulants sont déterminés à faire face aux autorités locales.



Interrogés sur l'occupation anarchique qui plombe la circulation et le cadre de vie, ils se désolent de la situation délétère qui prévaut entre eux et l’autorité locale. Ils dénoncent les pratiques employées pour les déguerpir. Selon les marchands, l’autorité a fait usage de nervis armés pour les déloger. Cette attitude a provoqué une rude bataille, disent-ils.