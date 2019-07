Dégradation des terres / Salinisation : Les chiffres qui font peur

Selon les études menées par l'Académie nationale des sciences et techniques, la salinisation ainsi que la dégradation des terres restent préoccupantes. En effet, à l'occasion de la séance académique solennelle de ce matin, elle a ses informations : "la salinité est estimée à 9% dans les Niayes et 20% dans le bassin arachidier, selon la zone agro-écologique".

Dans le cadre particulier de la région de Fatick, de nombreux travaux ont été menés suivant une bonne méthodologie comparable. L'Académie nationale des sciences et techniques a fait observer que les stands salés occupaient 224.441 ha soit 33% de toutes les terres de la région et 50% des terres arables. Cependant, cette situation est aggravée depuis quelques années par le front de développement et d'exploitation du sel dans cette région une activité qui fait appel au pompage d'importantes quantités d'eau de mer vers les terres ce qui renforce la contamination de la nappe phréatique et le transfert de sel vers les terres et les zones de culture.

Ce tableau d'ensemble montre que cette situation de salinisation est bien réelle et préoccupante ainsi que les risques de son extension.

Ces résultats précis, ainsi obtenus pour la région de Fatick, sont moindres pour les autres régions où des disparités sont notées.

Toutefois selon l'Académie, ces résultats obtenus dans cette région ne devaient pas être différents de ceux des régions fluvio-maritimes et avec une forte salinité à l'image du fleuve Sénégal et de Ziguinchor.

Ce phénomène de salinisation qui occupe 26% au niveau de la dégradation notée des sols contre 61% pour les régions hydriques et 11% pour les régions éoliennes, montre la mesure parfaite de l'impact négatif sur l'environnement, la production agricole et le bien être des communautés.

Il est donc nécessaire d'arrêter le processus insidieux de dégradation des terres...

Toutefois, l'Académie à travers les instructions du président Macky Sall a eu à montrer des données et informations dans le cadre de la résolution du phénomène.