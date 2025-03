Défilé 4 Avril / 65 ans d'indépendance : Le Sénégal renforce sa souveraineté avec un défilé monumental

Les célébrations commenceront le 3 avril avec une procession aux torches, suivie le jour suivant par un grand défilé militaire. Plus de 6 000 participants, comprenant des formations civiles, militaires, paramilitaires et aériennes, marcheront devant le chef de l'État. Ce sera une manifestation d'une envergure sans précédent, suite à plusieurs années dominées par la crise du Covid-19 et le climat électoral.

Le programme comprend une parade à pied de 29 groupes, représentant diverses écoles et établissements, impliquant près de 1 500 participants. Par la suite, 14 avions de l'armée de l'air vont envahir le ciel, qui laisse ensuite place à un spectaculaire défilé motorisé comprenant 397 véhicules et 141 motos des forces de défense et de sécurité. Les forces militaires, incluant des parachutistes et des formations spéciales, participeront également à cette démonstration de force.

Cette année, l'attention se portera sur l'autonomie technologique et industrielle du Sénégal, une question qui fait écho aux objectifs nationaux de renforcer ses capacités de défense indépendantes.

Le colonel Clément Nassalan a annoncé que le défilé mettra l'accent sur toutes les forces de défense et de sécurité, démontrant l'unité et la vigilance des diverses unités nationales. « Ce spectacle ne mettra pas l'accent sur une unité particulière, mais plutôt sur la diversité et la force de l'ensemble de nos troupes », a-t-il souligné.

L'événement constitue aussi une chance de rendre hommage à la jeunesse sénégalaise et à son rôle crucial dans l'édification d'une nation robuste et autonome.