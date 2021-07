Défense et sécurité : l’industrie de l’armement mondiale a fait un chiffre d’affaires de 551 milliards de dollars en 2020.

Malgré une année rendue très difficile par la pandémie du coronavirus, l’industrie de l’armement ne s’est jamais aussi bien portée.



En 2020, les 100 premières grandes entreprises qui sont dans la fabrication d’armes ont fait un chiffre d’affaires global de 551 milliards de dollars (305.042.195.600.000,00 FCFA), soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente au cours de laquelle la vente d’armes avaient généré 524 milliards de bénéfices (290.094.574.400.000,00 FCFA).



Selon Defensenews qui a dressé la liste des 100 entreprises de défense les plus compétitives, les deux premières entreprises représentent plus de 50 % des revenus du Top 100 et les 25 représentent près de 75 %.



Les entreprises américaines occupent les 6 premières places de cette liste et onze des 25 premières. Les ressources totales sur 100 entreprises totalisent environ 56 % du total des revenus de défense mis en exergue par cette liste. La Russie n’est représentée qu’à deux reprises sur les 50 premières entreprises. Defense news indique 24 entreprises européennes figurent sur la liste. Leurs ressources combinées représentent 18 % de la liste.



L’autre concurrent de l’Occident, la Chine n’est pas en reste. Le grand royaume est en compétition avec les grandes firmes occidentales grâce à ses sept entreprises dont les chiffres d’affaires cumulés donnent 96 milliards de dollars (53 147 097 600 000,00 FCFA). Au Moyen Orient, le groupe Edge des Emirats arabes unis tente de sortir du lot.



À noter qu’il n’y a aucune entreprise africaine sur cette liste. Une bizarrerie si on sait que c’est en Afrique qu’une bonne partie de cet armement est destinée eu égard à ces nombreuses guerres et crises.