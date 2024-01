Défaite en huitième de finale et déclaration ambiguë : Aliou Cissé a-t-il dit au revoir aux Lions ?

« On verra ce que l'avenir nous réserve. Pour le moment, j'ai surtout besoin de digérer cette défaite car tout le monde est déçu. Il y aura certainement des discussions avec la fédération, mais mon avenir personnel importe peu en ce moment. » Cette déclaration semble être un signe de départ.

Après neuf années de bons et loyaux services à la tête de l'équipe nationale sénégalaise, Aliou Cissé, semble plus que jamais sur le point de rendre son tablier. Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d’après match Sénégal versus Côte d'Ivoire, l'entraîneur s'est montré très évasif, préférant prendre du recul après l'élimination prématurée des Lions en huitièmes de finale de la CAN 2024. Pourtant, quelques jours avant cette déconvenue, les rumeurs de son départ se faisaient de plus en plus persistantes.