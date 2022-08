Défaite de Benno à Guédiawaye / Khadija Mahécor Diouf positive : « C’est le peuple qui a triomphé… »

Comme durant les élections locales, la majorité de l’électorat du département de Guédiawaye est revenue à la coalition Yewwi Askan Wi. Dans cette localité de la banlieue, Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiawaye et Khadija Mahécor Diouf, maire de Golf Sud, ont encore détrôné Lat Diop et les autres responsables politiques de la coalition présidentielle.



Mais pour le maire de Guédiawaye qui se veut positive, il y’a un temps pour la politique et un temps pour le travail. C’est dans ce cadre et à l’occasion de la clôture du programme de formation des jeunes en monitoring territorial que Khadija Mahécor Diouf a invité à un esprit de dépassement.



« Certes il y’a des perdants et ce n’est pas parce qu’ils ont été inintelligents. Mais il y’a toujours un gagnant et un perdant dans une compétition. Guédiawaye, ce sont ses fils qui vont la bâtir et tout le monde est impliqué », a souligné le maire de la commune de Golf Sud notant au passage que cette victoire de la coalition Yewwi Askan Wi, est juste un signe du goût du changement qu’aucun acteur politique ne doit perdre de vue.