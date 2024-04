Décret de modification de la CMU en SEN CSU : Une décision "inélégante", selon Dr Abdoulaye Bousso

À quelques jours de son départ de la présidence de la République prévu ce mardi 2 avril 2024, le président sortant, Macky Sall, procède à des nominations et autres créations de structure dont personne ne connaît les motivations.

Le dernier en date est le décret de création de la Sen SCU qui serait une modification de la CMU. L'ancien directeur du Centre des Opérations d'urgence sanitaire, le Dr Abdoulaye Bousso, juge "inélégante" cette décision et s'interroge sur le bien fondé de cette modification, d'autant plus que le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans son programme de santé avait prévu de réorganiser la CMU.

"Pourquoi modifier maintenant le décret de l’agence de la couverture maladie universelle? C’est très inélégant M. Macky Sall.

"Le programme du Président Diomaye Faye prévoit de réorganiser la CMU en CSU. Macky se précipite pour changer le décret. Il devait continuer sa logique et nommer le directeur général, car jusqu’à la nomination du DG, il n’y a personne pour gérer cette agence du moment où la CMU est dissoute !", a fait savoir Dr Bousso. "C’est quoi le but? ", s'interroge l'ancien directeur du COUS, et par ailleurs membre de la Plateforme "Aar Sunu Élection", sur sa page X.

Rappelons que dans le décret 2024-832, daté du 27 Mars 2024, le chef de l’État Macky Sall annonce la création et fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Sénégalaise de la couverture Sanitaire Universelle (Sen CSU)

Dans son article 1er, le président Macky Sall indique : il est créé une personne morale de droit public dénommée : "Agence sénégalaise de la couverture Sanitaire Universelle", en abrégé (SEN CSU).

La SEN CSU est dotée de l'autonomie administrative et financière.

Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Équité Sociale et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 2 : Siège

La SEN CSU a son siège à Dakar. Elle peut disposer d'Antenne Territoriale.

Article 3 : Missions

Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, et le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Developpement communautaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret qui sera publié dans le journal officiel.