Découvertes gazières au Sénégal : BP promet incessamment la première livraison de gaz.

Reçu au palais de la République par le Chef de l’État, le vice-président exécutif de BP pour la production et les opérations a fait le bilan des activités de la société gazière au Sénégal. « Nous travaillons, avec nos partenaires de GTA, Kosmos Energy, Petrosen et SMH, à la livraison, en toute sécurité, du premier gaz et au développement de la phase 2 du projet. »



Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, Gordon Birrell, en campagne de séduction, a présenté un bilan reluisant avec la mise à jour sur les progrès significatifs réalisés sur la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Il souligne que le développement est maintenant achevé à plus de 70%. La discussion évoquée dans le texte, a porté sur les opportunités de croissance, y compris les efforts en cours pour faire progresser la prochaine potentielle phase de développement la phase 2 de GTA.



Cependant, l’entreprise évoque qu’elle développe le projet national « Gas to Power » du champ gazier Yakaar Teranga sur le bloc de Cayar Offshore Profond et son potentiel pour sécuriser l’énergie du Sénégal pour les décennies à venir. « Nous continuons également à rechercher des opportunités pour optimiser Yakaar Teranga, qui représente une opportunité importante et passionnante pour fournir de l’énergie domestique au Sénégal et de remplacer les formes d’énergie à plus forte intensité de carbone du secteur de l’électricité », fait-il savoir.