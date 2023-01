Découverte macabre de kounoune: À. Fall a été retrouvé mort à l'intérieur du poulailler avec un fil électrique à la main

Selon Djibril, le gardien d’à côté, depuis trois jours il n’a pas aperçu le défunt et c’est sur la demande de sa patronne qu'il s'est rendu à son poulailler pour vérifier. Après avoir tapé à la porte en vain, il aperçut sa moto à l'intérieur. C'est ainsi, toujours selon lui, que la dame F.B.KANE lui aurait demandé de sauter le mur du poulailler pour vérifier à l'intérieur si tout allait bien. Arrivée à l'intérieur, il aurait trouvé que ce dernier était mort .. Son corps était en état de pétrification avancé. C’est ainsi que Mme KANE alertera ses parents et les Gendarmes qui se sont rendus sur les lieux pour les constats.

Nous en savons un peu plus sur la découverte dans un poulailler à Kounoune d’un corps sans vie. Il s’agit du jeune A. Fall plus connu sous le nom de: Sadio né à Dakar et est célibataire sans enfant . Éleveur de son état demeurant à Kounoune A. Fall travaillait dans le poulailler de la Dame F. B. Kane depuis plus de 03 ans. Il a été retrouvé mort à l'intérieur du poulailler avec un fil électrique à la main. Inquiète de ne plus pouvoir joindre son employé qui serait injoignable depuis le Lundi 23 janvier 2023, la propriétaire des lieux, aurait appelé le gardien d'à côté du nom de Djibril dans le but de lui demander des nouvelles et peu de temps après c’est ce dernier qui lui dit qu'il l'avait trouvé mort dans le poulailler.