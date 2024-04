Découverte : Sur les traces de Abass, un livreur « Thiak Thiak » handicapé moteur

Au Sénégal, particulièrement dans la capitale, Dakar, le métier de livreur, communément appelé "Thiak-Thiak" (livraison express), est très prisé par les jeunes motocyclistes qui y trouvent leur compte.

C'est le cas de Khouraïchi Y. Abass Faye, plus connu sous le nom de Abass ou "thiak thiak beuz".

Le jeune homme s'active dans ce secteur en plein essor. Malgré l'amputation de ses deux jambes et une malformation au niveau du bras, son handicap ne l'empêche pas de se lancer dans le monde du travail et d'accomplir ses livraisons dans des zones parfois très éloignées.

Sans le moindre complexe d’infériorité, le vaillant Abass se déplace à bord de sa moto personnalisée et adaptée à son handicap afin de livrer des colis à ses clients. Sa persévérance est une véritable leçon de vie et un modèle à suivre, qui devrait être consolidé et étendu dans le cadre de la politique d'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap.

Bien qu'il soit marié sans enfant, Abass fréquente régulièrement le centre de réinsertion pour les personnes handicapées, situé à proximité de la gendarmerie de Ouakam. À travers cette histoire inspirante, Dakaractu vous invite à plonger dans l'univers singulier de ce citoyen exemplaire qui défie tous les obstacles pour assurer ses livraisons avec succès.