Découverte : Au cœur de la « Médina », l’un des quartiers les plus populeux de Dakar

La genèse de la Médina tire son nom de Médina Toul Mounawar ou Médine baptisé par Seydi El Hadji Malick Sy du nom de la 2 ème ville sainte de l’Islam. Créé en 1914, le quartier a vu le jour depuis l’époque coloniale dans

un contexte très particulier ou une épidémie de la peste a sévi dans la ville.



Enfant de la Médina, celui qui se présente comme le petit fils de Serigne Gora Lo et de Mame Bineta Ndoye, Tonton Baba Lo semble bien maîtriser le sujet. Ce sexagénaire que nous avons rencontré à la rue 17x18 maîtrise la Médina comme du lait sur le feu. D’abord, dès le départ, il sort les éléments caractéristiques qui expliquent l’encombrement de coins tant convoités par les Sénégalais venus de tous bords. Il nous assure qu’à l’époque, les populations autochtones du plateau ont été déplacées vers Xuru Xan appelé aussi « Tilène » dérivé de « Till » qui signifie en Français le « chacal ». D’où cette appellation auparavant de Tilène principalement composée d’animaux comme les chacals et beaucoup d’arbres. Cette vieille ville fait partie aujourd’hui de l’une des 19 communes d’arrondissement de Dakar.



12 penc composent la Médina Tilène. Il s’agit de Gouy Salane, Thieurigne, Fith Mith, Nguaraf, Pencum Santh Ba, Mback na, Thiédème, Mboth, Kay Findiw, Kay Ousmane Diène,

Gouye Mariama et Diecko Lamine Diagne.



Chaque penc était dirigé par un champ communautaire, un bien commun différent des biens individuels de chaque personne. Dans cette contrée, ou, pratiquement il n'y avait que des animaux et des arbres, des baobabs, certains érudits ou savants ont été les premiers à venir s’installer pour y pratiquer l’agriculture à cause de l’obscurité de la forêt.



L’Ethnie la plus représentative de la Médina est la communauté « Léboue ». Ce n’est qu’au fils du temps que l’on note un brassage de toutes sortes d’ethnies dont les sérères, les hal pulaars, les peuls fouta, entre autres. Ces habitants qui venaient de l’intérieur du pays, ont été hébergés par nos grands-pères et arrières grands-pères qui les ont aidés à avoir des concessions ou des logements », a raconté Tonton Baba Lo.



Le choix des rues et des angles