Décision du Chef de l’État : La durée de l’engagement civique des ASP prorogée d’un an.

Le Président de la République a décidé de proroger pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2022, l’engagement civique des Assistants à la Sécurité de proximité (ASP). L'annonce a été faite dans le communiqué du Conseil Des Ministres de ce mercredi 12 janvier.



« Par ailleurs, le Chef de l’État a décidé de prolonger, d’une année, à compter du 1er janvier 2022, l’engagement des Assistants à la sécurité de Proximité (ASP), et demande au Ministre de l’Intérieur de finaliser, au plus tard en fin juin 2022, l’entrée en vigueur du nouveau statut des ASP », lit-on dans le document dont Dakaractu a obtenu copie.



Pour rappel, les ASP continuent de demander leur intégration dans la Fonction publique, après trois jours de grève, la semaine dernière.