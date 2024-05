Décés du président de l’Iran et son ministre :Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye réagit

Le chef de l’Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a réagi suite au décès confirmé du président de l’Iran et son collaborateur. Dans un post sur Twitter, il a affirmé son soutien à l’Iran avant de prier pour les défunts.



« J’ai appris, avec une profonde tristesse, le décès, dans des conditions tragiques, du président Seyyed Ebrahim Raisi de la République Islamique d’Iran et de certains de ses collaborateurs.

C’est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami.

Avec l’expression de notre compassion, je renouvelle notre solidarité avec l’Iran et prie Allah SWT de faire miséricorde aux illustres disparus. Amen », écrit -il dans un post sur X .