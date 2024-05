Décès du président Raïssi : « C’est une grosse perte pour les peuples opprimés », selon l'Ambassadeur iranien au Sénégal

Deux jours après le décès tragique du président iranien Ebrahim Raïssi, victime d'un accident d'hélicoptère, l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a tenu une conférence de presse à Dakar pour répondre aux questions des médias locaux et internationaux. Tout d'abord, l'ambassadeur a déclaré : "C'est normal qu'une enquête soit ouverte. Il ya beaucoup de paramètres à tenir en compte dont les conditions métrologiques. Pour l'instant nous sommes concentrés sur les funérailles."

Poursuivant, le diplomate iranien a ajouté que cet événement qui a frappé son pays "fait partie de nos histoires les plus sombres. Nous avons perdus notre président de la république, le ministre des affaires étrangères et beaucoup d'autorités. Il y a juste deux semaines nous étions en Gambie avec le ministre des affaires étrangères pour les besoin de l'OCI, nous avions passé des moments mémorables. C'est difficile pour tout le peuple iranien et moi-même. C'est une tragédie dans l'histoire de la république d'Iran et pour toute la Oumah musulmane. C'est une grosse perte pour les peuples opprimés. Les peuples qui ont besoin d'aide. Comme le souhaitait feu notre président de la république, la politique de la d'Iran est tourné vers l'Afrique et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens avec tout le continent africain."

Pour assurer une continuité de la gestion du pays, l'ambassadeur a fait savoir : "Ce lundi, le vice-président iranien a été nommé en tant que président par intérim. D'ici 50 jours nous aurons une élection présidentielle... Le travail continue il n'y a pas de rupture."

Pour les obsèques du président iranien, une cérémonie officielle d'hommage est prévue ce mercredi à Téhéran. Bien que le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ne puisse y assister, le chef d'État a adressé ses plus sincères condoléances au peuple iranien.