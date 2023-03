Décès du célèbre Ahoufe : le célèbre tiktokeur ghanéen et sosie de 2Pac n'est plus!

Une triste nouvelle a frappé l’univers du showbiz ghanéen! Ce mercredi, nombreux sont sur la toile les sites qui ont annoncé le décès du célèbre tiktokeur ghanéen, à la suite d’une courte maladie. Une nouvelle qui a pu aussi être annoncée par le rappeur et musicien Jay à travers un tweet sur sa page, dans la journée de ce jeudi. Les causes exactes de sa mort restent encore incertaines, mais certaines personnes ont évoqué une overdose.











Cependant, aucun des membres de la famille du tiktokeur ne se sont prononcés sur la mort de l’artiste. Sur sa page, on peut ainsi voir ses fans exprimer tout leur chagrin et tristesse. Ses derniers commençaient même à partager des souvenirs de la star tout en laissant sur les commentaires leurs condoléances.











Pour rappel, cet homme devenu viral sur les réseaux sociaux était plus connu de par son style unique et son look swag, rappelant ainsi l’image de son sosie 2Pac dont il avait toujours assuré qu’il était son idole...