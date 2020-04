Décès des personnes âgées au Covid-19 : Quelles mesures pour protéger les plus vulnérables ?

Avec ces cas de décès liés au coronavirus et qui touche généralement les personnes âgées, Dakaractu, s'est intéressé à ceux qui sont les plus vulnérables et souvent, succombent au virus du Covid-19.

Le gériatre, le Dr Koumé, qui s'occupe de la médecine de la vieillesse et de ses maladies, nous a fait part de cette fragilité des personnes à âge avancé face au Covid-19.

Il appellera à la vigilance et au respect des gestes barrières pour la protection de cette frange vieille de la population.