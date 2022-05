Décès de l'humoriste Ndiaye Tfm - Bouba Ndour : « Ndiaye nite geunouko… Li gnou done sékh ak mome douma tok fi diko wakh! »

Venu accompagner son ex collaborateur au sein du groupe GFM, jusqu'à sa dernière demeure, Bouba Ndour été de la délégation à Yoff lors de l'enterrement du défunt Abdoulaye Ndiaye, artiste comédien.



L'occasion a aussi été saisie par le Directeur des programmes de la télévision futurs média pour clore le débat sur les spéculations autour des relations entre la direction et le défunt.



« Ndiaye était une excellente personne, il faut prier pour lui et le repos de son âme, c'est le plus important à présent, au lieu de s'attarder sur un débat insensé. Je ne me permettrai pas de parler de nos relations personnelles ici… »