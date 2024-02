Décès de l'étudiant Alpha Yéro Tounkara de l'UGB : Le ministre de l'Intérieur dédouane les FDS

Le ministre de l’intérieur, Me Sidiki Kaba, dans un communiqué, dédouane les Forces de Défense et de sécurité (FDS), du décès de l'étudiant Alpha Yéro Tounkara, qui d'après certaines sources, a eu lieu lors d'un affrontement entre les forces de l'ordre et les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB), ce vendredi.

"Le Ministre de l'Intérieur a été informé que suite à des manifestations du 09 février 2024, le nommé Alpha Yéro Tounkara, étudiant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est décédé", a écrit Me Sidiki Kaba, dans une note exploitée par Dakaractu.

Néanmoins, le ministre de l'Intérieur déclare : "il convient d’emblée, de souligner que les Forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le Campus universitaire où le décès est survenu pour y maintenir l’ordre."