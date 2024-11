Décès de l'ancien Ministre Moustapha Ba : Le leader du mouvement l'ALSAR, Racine Sy suspend ses activités.

Depuis l'annonce, ce lundi 4 novembre, du décès de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, les hommages et les témoignages ne cessent de pleuvoir. Le leader du mouvement And Liggey Sénégal ak Racine « ALSAR », Racine Sy, a, dans un message parvenu à Dakaractu, annoncé sa décision de suspendre ses activités, ce mardi 5 novembre 2024.

Ainsi, témoigne-t-il, « c’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès survenu en France de notre ami et frère Mamadou Moustapha Ba ». Il ajoute que « Moustapha Ba était un haut fonctionnaire émérite et un homme d’État dans tous les sens du terme. Nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos condoléances émues à sa famille en mon nom personnel et celui de tous les militants de ALSAR. Que Dieu l’agrée en son paradis céleste. », indique le leader politique Racine Sy à l’endroit du défunt, Mamadou Moustapha Ba.