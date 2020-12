Décès de Souleymane Niakhaté en Espagne : Sa famille demande de l’aide pour rapatrier son corps.

Yancoba Niakhaté, citoyen sénégalais a formulé une demande d’aide au gouvernement sénégalais pour le rapatriement du corps de son jeune frère Souleymane Niakhaté, décédé en Espagne des suites d’une maladie.



En effet, la famille Niakhaté n’étant pas une famille aisée, a mandaté le frère aîné Yancoba pour passer par Dakaractu afin qu’elle qu'elle serve de relai et médiateur avec le gouvernement pour que le corps de Souleymane qui était parti en Espagne en 2002, soit rapatrié au plus vite et que la famille puisse faire son deuil...