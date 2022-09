Décès de Soro Diop / Alassane Samba et les tristes témoignages : « J’ai perdu un frère généreux (…) Chaque matin, c'est lui qui me réveillait... »

La faucheuse a encore frappé au sein de la presse sénégalaise. C’est dans un accident de la route à hauteur de la Patte d’Oie que le journaliste, Soro Diop a rendu l’âme. Un décès brutal qui ne laisse pas le monde de la presse indifférent car, connaissant le défunt journaliste.



Son frère, Alassane Samba Diop, directeur de Iradio, a exprimé son ressenti au téléphone de Dakaractu quelques heures après l’accident : « J’ai perdu un frère, un ami, mais aussi, quelqu’un de très généreux. C’est lui-même qui me réveillait chaque matin avec ses messages », confie le confrère d’Emédia, très peiné.



Soro Diop était conseiller en communication au ministère des forces armées après son passage aux affaires étrangères. Ses interventions et contributions sur Dakaractu et dans d’autres plateformes de médias sont connues de tous...