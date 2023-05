Décès de Serigne Moussa Guèye Lahi: la communauté Layène perd une voix, son dernier message à l’unité.

Dakaractu a appris, ce 16 mai, le rappel à Dieu d’une de ses voix autorisées, Serigne Moussa Guèye Lahi. Le défunt était habitué à parler au nom et pour le compte de la communauté Layène. Ses interventions se remarquaient plus lors des événements phares de la communauté notamment durant la commémoration de l’anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl). Serigne Moussa Guèye Lahi fût un fidèle et loyal serviteur de la famille « Euhloul Lahi ». Il a été inhumé en début de soirée à Yoff Diamalaye.







Dans sa dernière sortie sur Dakaractu à l’occasion de la préparation de la 143ème édition de l’Appel, le religieux a rappelé la mission fédératrice du Mahdi (Psl). Il avait incité les fidèles croyants à suivre la voie tracée du prophète et ses enseignements. Serigne Moussa Guèye a notamment appelé à l’unité des cœurs pour la paix non sans inviter les plus forts à être toujours tolérant envers les plus faibles avant de prier pour une paix durable dans le pays.







La disparition de Serigne Moussa Guèye Lahi intervient une semaine après le rappel à Dieu, le 9 mai dernier, de l’imam Chérif Mouhamadou Bachir Lahi ibn Seyndina Ababcar Lahi ibn Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl).







Dakaractu s’associe à la douleur, présente ses condoléances à la Oumma islamique particulièrement à la communauté Layène.