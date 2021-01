Décès de Samuel Little : « Le pire tueur en série » des États-Unis est mort.

Samuel Little, qui s’est vu affublé du titre peu envié de « pire tueur en série » des États-Unis, est décédé mercredi, à l'âge de 80 ans, a annoncé l'administration pénitentiaire de Californie.



Le meurtrier a avoué avoir assassiné 93 personnes, le plus prolifique de l'histoire des États-Unis selon la police fédérale américaine (FBI), en grande majorité des femmes. Il purgeait une peine de prison à perpétuité depuis 2014.



France24 nous apprend que la cause de sa mort doit être officiellement déterminée lors d'une autopsie qui sera pratiquée dans le comté de Los Angeles, où il était incarcéré depuis fin 2014.



Surnommé le "Grim sleeper" (sombre dormeur), cet ancien boxeur tuait ses victimes, souvent des femmes isolées et issues de minorité, en leur portant des coups violents et en les étranglant.